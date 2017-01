Nazijæger: Hundredvis af nazister er stadig på fri fod

Han forventer en stigning i antallet af domme mod de sidste overlevende krigsforbrydere fra Anden Verdenskrig, til trods for at mange af dem i dag er tæt på at fylde 100 år.

Zuroff erkender dog, at de fleste formentlig aldrig vil blive stillet til regnskab for deres forbrydelser.

- Der er stadig hundreder, hvis ikke tusinder, af disse nazister, men problemet er, hvem af dem der kan blive bragt for retten, siger han ved et arrangement i Jerusalem forud for den internationale mindedag for Holocaust fredag.

Siden 2001 er 104 nazister blevet dømt for deres rolle i udryddelserne af jøder, homoseksuelle, handicappede og andre minoriteter under Anden Verdenskrig.

Antallet af retssager mod de gamle nazister er faldende, viser tal fra Simon Wiesenthal-centret, hvor nazijægeren Zuroff er tilknyttet.

Mellem april 2015 og marts 2016 blev kun en enkelt tiltalt dømt, mens der blev anlagt to nye sager.

I juni blev en 94-årig mand, der arbejdede som vagt i koncentrationslejren Auschwitz, idømt fem års fængsel ved en domstol i Tyskland.

Selv om langt de fleste af nazisterne fra Anden Verdenskrig er døde og resten er meget gamle, forventer Efraim Zuroff en stigning af antallet af sager i de kommende år.

- Der vil være en stigning på grund af hele ændringen i Tysklands praksis omkring retsforfølgelse, siger han.

For seks år siden ændrede Tyskland reglerne, så også personer, der arbejdede i nazisternes dødslejre, kan retsforfølges. Indtil da kunne kun personer, der var mistænkt for konkret at have begået et drab, retsforfølges.