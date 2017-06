Nato uden for USA bruger stadig mere på krudt og kugler

Stoltenberg forklarer, at efter en række år med faldende forsvarsudgifter i Nato uden for USA, så kom den første fremgang i 2015.

- I 2017 forudser vi en større reel stigning på 4,3 procent. Vi er virkelig ved at skifte gear, og trenden går opad, og vi agter at holde den oppe, siger han dagen før et møde for landenes forsvarsministre.

De europæiske lande og Canada er kommet under pres fra USA's præsident, Donald Trump, til at afsætte flere penge til forsvar.

Han vil have, at landene lever op til et krav om at bruge to procent af landenes bruttonationalprodukt til militære formål.