Soldater fra USA træner soldater fra den ukrainske hær i at forsvare sig mod prorussiske separatister. (Arkivfoto)

Nato og Rusland taler sammen igen

General Petr Pavel, der er leder af Natos militærkomité, har talt med Ruslands stabschef, Valerij Gerasimov, om at koordinere militære indsatser og undgå sammenstød. Det oplyser det russiske forsvarsministerium.

Højtstående militære ledere fra Nato og Rusland har for første gang holdt telefonmøde, siden forholdet mellem dem dykkede til et lavpunkt på grund af konflikten i Ukraine.

- Parterne bekræftede behovet for gensidige tiltag for at reducere spændinger og stabilisere situationen i Europa, lyder det i meddelelsen.

Ifølge Ruslands forsvarsministerium benyttede stabschefen muligheden for at klage over "alliancens betydeligt forøgede militære aktivitet nær den russiske grænse".

Nato har styrket sin tilstedeværelse blandt allierede lande i Østeuropa. Disse lande er nervøse, efter russerne annekterede Krim-halvøen fra Ukraine i marts 2014.

Nato-hovedkvarteret i Bruxelles bekræfter, at fredagens telefonmøde har fundet sted.

- Aktive militære kommunikationslinjer er i Natos og Ruslands fælles interesse, og de vil forblive åbne, lyder det fra Nato.

- De to generaler enedes om at holde kontakten.

Nato trak sig ud af samarbejdet med Rusland i april 2014, en måned efter Rusland havde annekteret Krim.

Der har dog været møder mellem diplomater og civile ledere siden da, blot ikke på højt niveau.