Nato-landene vender trenden - forsvarsbudgetterne stiger

Det oplyser Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg på et pressemøde i Bruxelles forud for et møde onsdag og torsdag blandt Nato-landenes forsvarsministre.

På mødet ventes den nye amerikanske forsvarsminister, James Mattis, at sætte trumf på den to år gamle Nato-beslutning om, at de 28 Nato-lande skal dele de økonomiske byrder mere lige.

Det betyder, at de sigter mod at bruge to procent af deres budget på forsvar.

- Der er meget stærk opbakning fra samtlige 28 medlemslande til behovet for at besvare et mere farligt sikkerhedsmiljø.

- De fleste lande har reduceret deres forsvarsbudgetter efter den kolde krig. Det er naturligt, at forsvarsbudgetterne går nedad, når spændingerne mindskes.

- Men vi er nødt til at være i stand til at øge budgetterne, når der som nu er øgede spændinger, siger Stoltenberg.

I øjeblikket er det kun fem Nato-lande - USA, Grækenland, Storbritannien, Estland og Polen - der er over de to procent. Danmark ligger med 1,7 procent på en 17.-plads blandt de 28 lande.

USA's nye præsident, Donald Trump, skabte med en række udtalelser under valgkampen sidste år nervøsitet blandt de Nato-allierede.

Trump sagde blandt andet, at han anså Nato-alliancen for at være forældet eller overflødig.

Han truede også med, at USA ikke ville komme de baltiske lande til undsætning i henhold til traktatens artikel fem, hvis ikke de levede op til deres økonomiske forpligtelser.

Den amerikanske retorik er siden blevet tonet ned.