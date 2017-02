Nato kræver vold i Ukraine stoppet efter 5600 våbenhvilebrud

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, opfordrer Rusland til at bruge dets "betydelige indflydelse" på oprørere i det østlige Ukraine. Ifølge Stoltenberg for at få oprørerne til at indstille "den alvorligste stigning i krænkelser af en skrøbelig våbenhvile i lang tid".

Våbenhvilen er blevet brudt over 5600 gange i de seneste dage, oplyser Natos leder. Det har medført, at over 20.000 mennesker står uden elektricitet i frostkulde.

Ukraines forsvarsminister, Stepan Poltorak, siger onsdag, at et transportfly fra Ukraines militær blev beskudt med et skydevåben fra en russisk-kontrolleret gasplatform i Sortehavet.

- Skuddet beskadigede flyet, men besætningen kom ikke noget til. Flyet landede sikkert, skriver forsvarsministeren på Facebook.

Rusland siger onsdag, at den nye opblussen i stridighederne viser, at der er behov for en hurtig genoptagelse af dialogen mellem Rusland og USA.

Rusland anklagede tirsdag ukrainske styrker for at have indledt et angreb på prorussiske oprørere i det østlige Ukraine.

- Det gør det svært for den såkaldte Minsk-aftale, sagde Kreml-talsmand Dmitrij Peskov, som kalder udviklingen "meget bekymrende".

- Det er beklageligt, at folk på begge sider er dræbt som et resultat af disse angreb, sagde han.

Ukraines udenrigsminister, Pavlo Klimkin, afviste tirsdag over for Ritzau blankt alle anklager om, at Ukraine skulle stå bag angreb på prorussiske styrker i det østlige Ukraine.

- Ja, 100 procent. Jeg har talt med militæret og de folk, der er på jorden, sagde han.

Ukraines hær oplyste mandag, at syv ukrainske soldater er dræbt under kampene. Det er det værste sammenstød i det østlige Ukraine siden midten af december.

Minsk-aftalen indeholder punkter om en våbenhvile, tilbagetrækning af svære våben fra fronten og etablering af frie valg. Den er indgået mellem Rusland, Ukraine, Frankrig og Tyskland.