Nato-chef stoler på at allierede kan holde på hemmeligheder

Den amerikanske præsident anklages for at have afsløret fortrolige efterretningsoplysninger til Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov.

- Jeg sætter meget pris på det samarbejde, vi har i Nato om informationsdeling, siger Jens Stoltenberg.

Han siger, at Nato-allierede har delt efterretningsoplysninger i mange år, og at indsatsen er optrappet.

- Jeg stoler nok på alle allierede. Og jeg er fuldstændig sikker på, at de er i stand til at dele og håndtere information på en god måde, siger Nato-chefen

Donald Trump beskyldes for at have bragt en israelsk spions liv i fare ved at videregive oplysninger til Rusland om en hemmelig operation, som Israel udfører.

Spionen har tilsyneladende fundet ud af, at Islamisk Stat planlægger at sprænge et passagerfly i luften med en bombe gemt i en bærbar computer.