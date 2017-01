Natklub i Istanbul omtales som insted for verdensstjerner

Det fremgår af beskrivelser og omtaler af natklubben med navnet Reina på forskellige internetsider, at klubben er vant til at have besøg af store stjerner fra både filmens og sportens verden.

Tilsyneladende er det en af Istanbuls mest eksklusive natklubber, som natten til søndag har været udsat for et angreb, der forvandlede nytårsfestlighederne på stedet til et blodbad.

- Reina er blevet et berømthedernes hot spot for stjerner som Paris Hilton, Sting, Uma Thurman, Mike Tyson, Salma Hayek, Kevin Costner, hedder det på et udateret indlæg om natklubben på istanbulview.com, hvor der også remses andre berømtheder op.

- Reina er en af de mest trendy klubber i Istanbul med et glitrende udsyn over Bosporus for de unge og smukke. Natklubben er designet og indrettet, så den ligner dækket på et krydstogtskib, hedder det videre.

På worldsbestbars.com beskrives Reina som meget mere end en natklub.

- Et enormt underholdningsimperium, der omfatter adskillige barer, restauranter og dansegulve, med plads til over 2500 mennesker. Proppet med tyrkiske berømtheder, modeller, millionærer og mediefolk, skriver worldsbestbars.com.

- Placeret på den europæiske side af Bosporusstrædet er konceptet "verden under et tag" på mange måder en metafor for det multikulturelle Tyrkiet, hedder det videre.

Videoer og fotografier på Reinas egen hjemmeside bekræfter indtrykket af en luksuriøs natklub med alle faciliteter.

Ifølge de foreløbige skøn var der omkring 700 gæster på natklubben, da angrebet fandt sted.