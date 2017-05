Nasa vil helt tæt på solen

Missionen, kaldet Solar Probe Plus, beskriver, at man vil "røre solen".

Det amerikanske rumagentur Nasa præsenterer onsdag sine planer om at sende en sonde til solen. Det fortæller Nasa på et pressemøde på University of Chicago, der sendes på agenturets hjemmeside.

- Dagens annoncering har været næsten 60 år undervejs. For seks årtier siden diskuterede man lige her, hvad de vigtigste missioner ville være. Et af projekterne var en mission til solen.

- Det har været øverst på vores liste siden, siger Edward "Rocky" Kolb, kosmolog og dekan på University of Chicago, på pressemødet.

Sonden skal efter planen afsted i sommeren 2018 og nå til 6,4 millioner kilometer fra solen. Solen er 149,6 millioner kilometer fra jorden.

Til sammenligning er der 384.400 kilometer til månen.

Programmet skal indsamle data, der skal forbedre forståelsen af, hvordan stjerner fungerer. Det skal også gøre os bedre i stand til at forudsige store begivenheder på solen, der kan påvirke livet på jorden.

- Vi er kommet utrolig langt i vores forståelse af solen. Gennem rummissioner har vi fået ekstremt detaljerede billeder og informationer.

- Men så mange fundamentale spørgsmål om solvinde og solen er stadig ubesvarede.

- Vi ser frem til at finde svar på mange af vores spørgsmål i de data, som missionen vil sende hjem til os. Men endnu mere ser vi frem til alle de nye spørgsmål, som de nye data vil få os til at stille, siger Edward Kolb.

Proben, der skal sendes til solen, bliver navngivet efter videnskabsmanden Eugene Parker, der er i en alder af 90 var til stede på pressemødet.

Eugene Parker er en astrofysiker, der udviklede teorien om solvinde og dermed øgede forståelse af solen markant.

- Vi skriver historie i dag, for det er første gang, Nasa har navngivet et rumfartøj efter en nulevende videnskabsmand, sagde direktør for videnskabelige missioner ved Nasa Thomas Zurbuchen på pressemødet.

Missionen vil blive enormt udfordrende, da solen ikke overraskende er et ganske hårdt miljø. Proben skal kunne operere ved 1370 grader og i lys, der er 3000 gange stærkere end på jorden.