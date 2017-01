Namibia-folk sagsøger Tyskland for folkemord

Repræsentanter for to befolkningsgrupper i Namibia kræver erstatning fra den tidligere tyske kolonimagt.

Repræsentanter for to befolkningsgrupper i Namibia har sagsøgt den tyske stat og krævet erstatning for et folkemord for lidt over 100 år siden.

Stævningen er indgivet på vegne af Ovaherero- og Nama-folket. Her kræves det også, at de to klansamfund bliver en del af forhandlingerne mellem Tyskland og Namibia.