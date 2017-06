Nævninger er uenige om dom for drab på russisk politiker

Russiske nævninger er i gang med at overveje deres dom over fem mænd fra Tjetjenien. De er anklaget for at stå bag mordet på politikeren Boris Nemtsov.

Blandt de anklagede er den formodede bagmand, en tidligere officer i sikkerhedsgarden for Tjetjeniens leder, Ramsan Kadyrov. Tjetjenien er en republik i den russiske føderation.

Saur Dadajev blev anholdt kort efter mordet på Nemtsov. Kadyrov har meget stærkt forsvaret ham og kaldt ham "en sand patriot".

Beviserne blev læst op af dommeren tirsdag morgen, og nævningerne trak sig herefter tilbage for at nå frem til en dom.

Efter flere timer meddelte de, at de ikke kunne enes om en enstemmig afgørelse. De udsatte herefter den videre behandling til onsdag.

Nemtsov blev skudt i Moskva sent om aftenen 27. februar 2015, da han gik tur på en bro over for Kreml.

Drabet sendt chokbølger gennem oppositionskredse i Rusland. Nemtsovs tilhængere har siden kritiseret politiet for at undlade at undersøge en eventuel forbindelse til tjetjenske topofficerer og Kadyrov.

Nemtsovs familie har med rettens hjælp forsøgt at få politiet til at se nærmere på Kadyrovs rolle, og de vil have sat lys på Ruslan Geremejev.

Han er leder for den politienhed i Tjetjenien, hvor den hovedanklagede Dadajev gjorde tjeneste.