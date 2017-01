Dylann Roof tegnet i retten onsdag. Ha risikerer dødsstraf for at dræbte ni sorte i en kirke i Charleston i 2015.

Nævninge afgør om Charleston-morder skal henrettes

Et føderalt nævningeting i den amerikanske stat South Carolina har onsdag påbegyndt den proces, der skal afgøre, om den 22-årige Dylann Roof skal dømmes til døden for at have dræbt ni sorte i en kirke i Charleston i 2015.

Nævningene skal afgøre, om Roof skal dømmes til døden, eller om han skal slippe med fængsel på livstid.

Roof er en erklæret racist, der sympatiserer med Ku Klux Klan og andre grupper, der tror på hvidt overherredømme.

- Der er psykologisk intet galt med mig, fremførte Roof onsdag. Han har valgt at føre sin egen sag.

Hans indledende bemærkninger var knap hørlige for de folk, der var mødt op i retten. Hans advokater har ellers fastholdt, at den 22-årige er mentalt ustabil.

Anklagemyndigheden læste op fra en skriftlig erklæring, som Roof forfattede i fængslet i august 2015.

- Jeg ønsker at gøre det krystalklart, at jeg ikke angrer, hvad jeg har gjort. Jeg beklager det ikke, skrev han.

- Jeg har ikke ladet så meget som én tåre falde for de uskyldige mennesker, jeg dræbte, lød det videre.

Derimod skrev han, at "jeg har ondt af de hvide mennesker, som dagligt dræbes af lavere racer".

Anklageren sagde, at forbrydelsens karakter kræver dødsstraf.

- Det er slemt på grund af begrundelsen for, at han dræbte disse mennesker. Han dræbte dem på grund af deres hudfarve, fordi han tænkte, at de var mindre end mennesker. Denne sag er værre på grund af det overlagte i den, lød det fra anklageren.

Roof var 17. juni 2015 gået ind i Emanuel-kirken i Charleston. Tilsyneladende med fredelige hensigter, mens et Bibel-møde var i gang. Her trak han en pistol af mærket Glock frem og begyndte at skyde på de sorte kirkegængere.

Der er udpeget 12 nævninge i sagen. Ni hvide og tre sorte - ti kvinder og to mænd. Det vides ikke, hvor hurtigt de når frem til en afgørelse.