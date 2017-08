Næsten 500 lig er fundet efter mudderskred i Sierra Leone

Tidligere på ugen blev de første 461 ofre for mudderskreddet begravet, men søndag kunne myndighederne berette, at de har fundet yderligere 38 personer i forbindelse med oprydningsarbejdet i Freetown.

Det fortæller Seneh Dumbuy, der er retsmediciner. Han oplyser samtidig, at de 38 personer vil blive begravet omgående.

De 461 personer blev begravet på kirkegården i Waterloo, nær den massegrav hvor man har begravet flere end 4000 personer, der var døde af ebola i perioden mellem 2014 og 2016.

Myndighederne har oplyst, at de koncentrerer sig om at opgrave lig i det våde mudder og frygter, at ligene går i forrådnelse og spreder sig til drikkevandet og dermed skaber sygdomme.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at der ikke udbryder kolera, siger Samuel Turay fra sundhedsministeriet.

Røde Kors oplyste fredag, at flere end 600 personer stadig er meldt savnet.

Mange af de fattigste boligområder i Freetown ligger nær havet og har dårlige kloaksystemer. Det gør dem særligt sårbare over for oversvømmelser i regntiden.

Mange af de huse, som er bygget på bjergskråningerne i området, er ulovlige og uforsvarligt bygget.

Torsdag blev også det østlige Congo ramt af et lignende mudderskred. Her er op mod 200 personer omkommet.