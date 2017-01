Myndigheder rejser sigtelse mod mistænkt for lufthavnsdrab

Manden er blevet sigtet for at have udført en voldelig handling i lufthavnen.

Han er ligeledes sigtet for at anvende et skydevåben i forbindelse med handlingen og for drab med et skydevåben.

Sigtelserne er rejst mod den 26-årige Esteban Santiago, der blev anholdt efter skyderiet i lufthavnen i Fort Lauderdale.

Her blev fem mennesker dræbt og otte såret, da gerningsmanden åbnede ild mod menneskemængden i bagageafhentningen.