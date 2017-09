Myndigheder i USA advares mod at bruge russisk it-firmas produkter

Brugen af dets antivirussoftware kan sætte USA's nationale sikkerhed på spil, lyder beskeden fra Trump-administrationen. Den er bekymret for, at den russiske regering kan påvirke it-sikkerhedsfirmaet.

I et direktiv beordrer det amerikanske sikkerhedsministerium, Homeland Security, derfor de føderale myndigheder om at udpege Kaspersky-produkter i deres informationssystemer inden for de næste 30 dage.

Og i løbet af 90 dage skal de stoppe med at bruge dem.

Ministeriet er "bekymret for båndene mellem visse ansatte i Kaspersky og russiske efterretningsfolk og andre myndigheder".

Det er også bekymret for russisk lovgivning, der "tillader russiske efterretningstjenester at anmode om eller fremtvinge assistance fra Kaspersky til at opsnappe oplysninger, der passerer russiske netværk".

- Risikoen for at den russiske regering, hvad end den handler selvstændigt eller i samarbejde med Kaspersky, kan drage fordel af adgangen, som Kaspersky-produkter leverer, til at kompromittere føderal information og informationssystemer, står der desuden.

Beslutningen kommer oven på Ruslands påståede forsøg på at påvirke sidste års amerikanske præsidentvalg - blandt andet via internettet.

Kaspersky Lab afviser beskyldningerne. It-firmaet understreger, at det ikke vil hjælpe en regering med cyberspionage. Og det mener, at dets kritikere fejltolker russisk lovgivning om datadeling.

Rob Joyce, der er koordinerer cybersikkerhed i Det Hvide Hus, er blevet spurgt, om der er en rygende pistol, som beviser, at Kaspersky har leveret efterretninger til den russiske regering.

- Da vi evaluerede teknologien, besluttede vi, at det var en risiko, vi ikke kunne acceptere, svarer han.