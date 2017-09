Myndigheder beder 5,6 millioner om at evakuere sig fra Irma

Myndighederne i Florida har bedt 5,6 millioner indbyggere om at evakuere sig som følge af orkanen Irma, skriver nyhedsbureauet AP.

Det Nationale Orkancenter (NHC) oplyser, at orkanen ventes at ramme den nordlige del af Cuba og Bahamas fredag aften og nat, og bevæger sig mod Florida, hvor den vil ramme søndag morgen, skriver Reuters.

Andrew Sussman, der er øverst ansvarlig for evakueringen i Florida, siger, at det totale antal inkluderer personer i den sydlige del af staten, ligesom personer, der bor længere inde i landet i kyststaten, også er blevet bedt om forlade deres hjem som følge af orkanen, der ventes at ramme i weekenden.

Den nationale vejrtjeneste gør samtidig brug af de mest voldsomme udtryk for at befolkningen skal vide, at de skal tage det alvorligt.

- Ord som katastrofisk, kom væk, livstruende, det vil forhåbentlig synke ind, siger Dennis Feltgen der er chefmeteorolog og talsmand for NHC.

Guvernør Rick Scott advarede fredag borgere mod at undervurdere stormens styrke.

- Orkanen er bredere end hele vores stat og kan resultere i omfattende livstruende ødelæggelser fra kyst til kyst. Ligegyldigt hvilken kyst du bor på, så vær klar til evakuering, sagde han.