Myanmars leder aflyser FN-tur og tale midt i rohingya-krise

Myanmars de facto-leder, modtager af Nobels fredspris Aung San Suu Kyi, har aflyst sin tur til FN's hovedkvarter i New York, hvor det var planen, at hun 20. september skulle tale i forbindelse med den 72. Generalforsamling.

Det oplyser Aung San Suu Kyis kontor i en meddelelse ifølge det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.

I stedet bliver det vicepræsident U Henry Van Thio, der kommer til at deltage på vegne af Myanmar.

Aflysningen kommer, mens angreb og vold plager Myanmar, hvor 370.000 rohingya-muslimer er flygtet til Bangladesh siden 25. august.

Aung San Suu Kyi, hvis officielle titel er statsrådgiver, er blevet stærkt kritiseret internationalt for militærets hårde kurs over for rohingyaerne.

Rohingya-muslimerne er et undertrykt mindretal i det overvejende buddhistiske land.

De betragtes trods flere generationer i Myanmar som illegale indvandrere og har ikke ret til at få statsborgerskab i landet.

Flere lande, herunder USA, har opfordret til beskyttelse af civile. Samtidig har Bangladesh opfordret til at oprette sikre zoner, så de mange flygtninge kan vende hjem til Myanmar.

FN's Sikkerhedsråd holder onsdag et hastemøde for at diskutere situationen i Myanmar.

- Det er et tegn på den stigende bekymring blandt Sikkerhedsrådets medlemmer omkring situationen, sagde den britiske FN-ambassadør, Matthew Rycroft, tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det bliver værre og værre for de mange rohingya-muslimer, som forsøger at flygte fra delstaten Rakhine.

Det er Storbritannien og Sverige, der har bedt om mødet i FN's Sikkerhedsråd for at drøfte den "forværrede situation" i Rakhine-provinsen.