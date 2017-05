Musikpioneer fra Allman Brothers Band er død

- Det er med stor bedrøvelse, at vi meddeler, at Gregg Allman stille er sovet ind i sit hjem i Savannah, Georgia, hedder det.

Gregg Allman, hvis sjælfulde stemme gjorde The Allman Brothers Band til et kæmpestort navn 1970'erne, og som skabte genren southern rock, er død, 69 år, oplyser hans officielle hjemmeside.

Trommeslageren Butch Trucks, som også var med til at stifte bandet, døde den 24. januar, 60 år.

The Allman Brothers Band blev dannet i Macon, Georgia, sidst i 1960'erne af Gregg og dennes ældre bror, Duane, som blev bandets leder og en af rockens mest beundrede guitarister. Han blev dræbt i en motorcykelulykke, da han var kun 24 år.

Gregg var bandets sanger, keyboardspiller og sangskriver i en lang række af gruppens hits. Han skrev adskillige af dem - deriblandt "Whipping Post," "It's Not My Cross to Bear," "Midnight Rider," "Ain't Wastin' Time No More" og "Melissa".

Fra midten af 1970'erne fik Gregg Allman en solokarriere. Hans første album, Laid Back, blev udgivet i 1973. Det indeholder nogle omarbejdede Allman Brothers-sange - blandt andet en udgave af "Midnight Rider" med blæserinstrumenter.

Som skuespiller havde Allman roller i filmene Rush Week (1989) og Rush (1991).

Allman var gift mindst seks gange. Hans bedst kendte ægteskab var med sangeren og skuespilleren Cher, fra 1975 til 1979.