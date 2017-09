Museum vil udstille fedtklump

I hvert fald har Museum of London bedt om at få et udsnit af klumpen. Museet håber at bruge det i en udstilling.

- Den stensolide masse fremhæver noget af det pres, som det moderne liv kan påføre Londons historiske infrastruktur, skriver museet onsdag på sin hjemmeside.

Museets direktør, Sharon Ament, har taget kontakt til Thames Waters, der har erklæret fedtklumpen krig. Klumpen skal fjernes ved at brække stykker af en efter en.

Det er et af de stykker som Sharon Ament håber at købe hurtigst muligt.

- Hvis det lykkes os at få fat i fedtklumpen til vores samling, håber jeg, at det vil øge bevidstheden om, hvordan vi lever i dag og også inspirere vores besøgende til at overveje problemerne med voksende metropoler, siger hun.

Kloakarbejdere er begyndt arbejdet med at fjerne klumpen. Det er frustrerende arbejde, fortæller chefen for Thames Water, Matt Rimmer.

- Det er nærmest det samme som at brække beton op. Det er frustrerende, når man ved, at det er muligt at undgå disse situationer. Det er forårsaget af, at folk hælder fedt og olie i vasken og smider vådservietter, bind og bleer i toilettet, siger han.

Ifølge en kurator på Museum of London vil klumpen måske være en historisk artefakt på et problem, der om 50 år vil være løst.

Den samlede klump er 11 gange så lang som fodboldbanen på Englands nationalstation, Wembley, og vejer det samme som 11 af de ikoniske røde dobbeltdækkere.

Fedtklumpen vil indgå i en række udstillinger om urbanisering.