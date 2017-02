Mumlende 93-årig Mugabe har ingen planer om at gå af

Her holdt Robert Mugabe tale og benyttede anledningen til at markere, at han ikke har planer om at træde tilbage.

- Folk, der er travlt optaget af at danne deres egne grupperinger, siger, at Mugabe må gå. Jeg spørger mig selv: Hvor skal jeg gå hen, siger Mugabe i en radio- og tv-transmitteret tale.

- Det spiller ingen rolle, hvor frisk du måske føler dig. Beslutningen om at fortsætte med at leve og nyde livet, tilhører den almægtige gud, siger han.

Dermed lægger han op til, at han ikke har tænkt sig at gå af, før han engang dør.

Iført en sort cowboyhat holdt den aldrende præsident ifølge internationale medier lange pauser undervejs i sin tale.

Ifølge nyhedsbureauet AFP virkede han svækket og mumlede en hel del i talen, der varede over en time.

Men Mugabe, der har siddet på magten i 37 år, vil altså efter alt at dømme også være på stemmesedlen, når der er præsidentvalg i 2018.

Han vil til den tid være 94 år gammel.

Mugabes fødselsdag er blevet markeret med store festligheder i over en uge.

Store kager er blevet fremstillet til anledningen. En var formet som Mugabes officielle Mercedes-Benz-limousine.

Fejringen menes at have kostet cirka to millioner dollar, skriver nyhedsbureauet dpa.

De overdådige festligheder er faldet en del for brystet i Zimbabwe, hvor fødevaremangel er udbredt flere steder.

Zimbabwe har oplevet en økonomisk nedtur, arbejdsløshed og udvandring under Mugabes årtier ved magten. Hans styre beskyldes også for valgsvindel.