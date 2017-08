Mugabes kone får diplomatisk immunitet efter påstået overfald på model

93-årige præsident Robert Mugabes hustru ansøgte i sidste uge om at blive fritaget for retsforfølgelse i Sydafrika.

Grace Mugabe, Zimbabwes førstedame, ankom søndag til hjemlandet, efter at hun havde fået diplomatisk immunitet i Sydafrika, hvor hun blev beskyldt for overfald.

Det skete, efter at en 20-årig model ved navn Gabrielle Engels hævdede, at Grace Mugabe havde slået hende i ansigtet med en forlængerledning på et hotel nord for den sydafrikanske by Johannesburg 13. august.

Engels' repræsentanter vil anfægte beslutningen i retten.

- Vi vil have en langsigtet tilgang til det her, siger Willie Spies fra organisationen AfriForum, der primært repræsenterer Sydafrikas hvide minoritet.

- Hun (Grace Mugabe, red.) er måske tilbage i Zimbabwe, men det kan betyde, at hun vil få meget svært ved at vende tilbage til Sydafrika i fremtiden.

Grace Mugabe, der er kendt for at have et voldsomt temperament og af nogle anses som en mulig efterfølger til posten som præsident, fik anerkendt sin diplomatiske immunitet lørdag.

Det var landets udenrigsminister, Maite Nkoana-Mashabane, der stod bag beslutningen.

Inden da havde sydafrikansk politi udsendt en "rød alarm" til alle grænseovergange for at sikre, at Grace Mugabe ikke forlod landet uopdaget.

Sydafrikas opposition har kritiseret beslutningen og krævet en undersøgelse af den.

Oppositionspolitikeren John Steenhuisen sammenligner Mugabe-sagen med regeringens beslutning om at lade Sudans præsident, Omar al-Bashir, forlade landet i 2015 - selv om han var eftersøgt af Den Internationale Straffedomstol for påståede krigsforbrydelser.