Mugabe flyver til kone der beskyldes for modeloverfald

De sydafrikanske myndigheder nægter foreløbigt at lade Grace Mugabe forlade landet, indtil der er kommet klarhed i sagen.

Zimbabwes regering har bedt om, at Grace Mugabe får diplomatisk immunitet.

De sydafrikanske myndigheder behandler nu anmodningen.

Det sydafrikanske oppositionsparti Den demokratiske alliance har opfordret til, at Mugabe kommer for retten.

- Fru Mugabe skulle have søgt om diplomatisk immunitet inden hun kom til vores land, ikke efter hun bliver anklaget for kriminalitet, siger Akhele Mbhele fra partiet i en udtalelse.

Den 20-årige Gabriella Engels beskylder Zimbabwes præsidentfrue for at have slået hende med en ledning eller et kabel i et luksushotel i en forstad til Johannesburg søndag aften.

Fotos af Engels på sociale medier viser, at hun har en blodig flænge i hovedet.

Engels anmeldte sagen til politiet mandag.

Siden er hun blevet tilbudt juridisk hjælp af en prominent advokat, der blandt andet var på sagen om den morddømte Oscar Pistorius.

Grace Mugabe skulle have meldt sig hos politiet med en forklaring tirsdag, men sendte sine advokater og repræsentanter for Zimbabwes regering.

Den 52-årige Grace Mugabe har været gift med Zimbabwes aldrende leder siden 1996. Robert Gabriel Mugabe, der er 93 år, har været regeringsleder i Zimbabwe siden 1980 - først som premierminister og senere som præsident.