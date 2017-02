Moské-leder beder Canada slå ned på hadforbrydelser

Efter moské-massakre i Canada er mange muslimer blevet bange for at gå i moskéen og bede, siger næstformand.

Sikkerheden var høj, da en 27-årig canadier tirsdag skulle møde i retten i en sag, hvor han er anklaget for at have dræbt seks mennesker og såret 19 andre i et skyderi mod en moské i Quebec i Canada.

Høringen tirsdag varede kun to minutter. Forsvareren skulle have udleveret politiets bevismateriale, og der skulle fastsættes en dato for en høring om mulig kaution.

En af de tilstedeværende er Mohamed Labidi, der er næstformand i den moské, hvor skyderiet fandt sted søndag 29. januar.

Han siger til canadiske CBC News, at han følte, at han skulle være til stede ved tirsdagens høring som et led i sin sorgproces.

- Det er min pligt at være her. Jeg betragter ofrene som mine brødre, og jeg bør repræsentere dem, siger han.

Samtidig opfordrer han de canadiske myndigheder, både i delstaterne og på føderalt plan, til at slå hårdt ned på formodede hadforbrydelser.

- Mange mennesker er bange for at gå i moskéen og bede. Det er op til vores regeringer at gøre, hvad der skal gøres, for at berolige den muslimske befolkning, siger han til CBC News.

Labidi tilføjer, at han har fuld tiltro til det canadiske retssystem og til, at den tiltalte, Alexandre Bissonnette, vil få en retfærdig straf.

Imam Hassan Guillet, der begravede tre af ofrene for skyderiet i moskéen, siger til CBC, at problemet ikke kan løses udelukkende med retsforfølgelse af gerningsmanden.

- Det er ikke et individ. Vi har et samfundsproblem, siger imamen.