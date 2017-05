Morddømt nordmand er blevet løsladt af DRCongo

- Nu kan vi starte et nyt kapitel, siger den norske statsminister Erna Solberg ifølge NTB.

På et pressemøde onsdag sagde den norske udenrigsminister Børge Brende, at forhandlingerne med myndighederne i DRCongo har været meget krævende, men at French tirsdag blev fløjet hjem til Norge.

Brende sagde ligeledes, at Joshua French ikke vil blive retsforfulgt i Norge.

I februar valgte DRCongo at benåde French.

French blev i 2009 anholdt sammen med samarbejdspartneren og vennen Tjostolv Moland, efter at deres chauffør blev fundet dræbt. De var mistænkt for at have myrdet chaufføren.

Året efter blev de ved en domstol dømt skyldige i spionage, ulovlig våbenbesiddelse og mord. Begge blev dømt til døden.

Moland blev i 2013 fundet død i fængselscellen, som han delte med French.

Først sagde politiet i DRCongo, at han havde taget sit eget liv. Senere valgte myndighederne at tiltale Joshua French for at have dræbt kammeraten.

Han blev ved en domstol i Kinshasa idømt livstid for drabet i februar 2014.