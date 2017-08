Mor til dræbt aktivist vil ikke møde Trump

Susan Bro siger, at hun nægter at tale med den amerikanske præsident, fordi han siger, at hvide nationalister og moddemonstranter var lige gode om det, da det kom til voldelige sammenstød i Charlottesville i Virginia for en uge siden.

En mor til en kvinde, som blev dødeligt såret, da en bil kørte ind i hende ved en demonstration i Virginia, siger, at hun "ikke er interesseret" i at møde præsident Donald Trump.

Samtidig meddelte Duke Universitet, at det har fjernet en statue af sydstatsgeneralen Robert E. Lee, efter at den var blevet vandaliseret.

En fjernelse af monumenter fra borgerkrigen har været stærkt omstridt efter urolighederne i Charlottesville, hvor Susanne Bros datter, Heather Heyer, blev dræbt.

- Jeg vil ikke misbruges til en eller anden politisk dagsorden, siger Susan Bro til den amerikanske tv-station ABC News' Good Morning America.

Hun siger, at hun ikke var hjemme til at tage imod et opkald fra Det Hvide Hus under en mindehøjtidelighed for hendes datter. Hun siger, at hun også har modtaget yderligere tre "hastebeskeder" fra Trumps pressefolk.

Men Susan Bro fortæller, at hun har undladt at reagere på dem, da hun hørte præsidentens stærkt omstridte udtalelser, hvor Trump giver begge parter skylden for volden.

- Man kan ikke rette op på det her ved at give mig et håndtryk og siger, at man er ked det, siger hun.

Sudan Bro har tidligere sagt, at hun har modtaget dødstrusler, fordi hun på baggrund af datterens død har udtalt sig om Trumps udtalelser.

Nationalister og nynazister samledes sidste lørdag til demonstrationer i Charlottesville.

Trump har modtaget voldsom kritik, efter at han har sagt, at "begge sider bærer skylden" for sammenstødene mellem hvide nationalister og moddemonstranter.