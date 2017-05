Moody's straffer Kinas forventede gældsboom med nedjustering

Det skyldes bekymringer over, at den økonomiske vækst i verdens næststørste økonomi vil nå en afmatning i de kommende år.

Kreditvurderingsinstituttet Moody's har nedjusteret Kinas kreditvurdering et enkelt trin fra AA3 til A1.

Det skriver både AFP og Reuters.

- Nedjusteringen reflekterer Moody's forventninger om, at Kinas finansielle styrke vil erodere i de kommende år, hvor gælden vil fortsætte med at stige, skriver Moody's i en pressemeddelelse.

Moody's ændrer dog samtidig udsigterne for landet fra at være "negative" til at være "stabile".

Moody's, der er et af de tre store globale kreditvurderingsinstitutter, forventer, at den samlede gæld vil være omkring 40 procent af bnp til næste år.

Nedjusteringen betyder, at det formentlig bliver dyrere for den kinesiske regering at låne penge.

Meldingen fra Moody's fik hovedindekset på de kinesiske børser i Shanghai og Shenzhen til at falde med en halv procent, da markederne åbnede onsdag.