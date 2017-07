Montenegro vil straffe 14 for planer om drab på leder og kup

En særlig anklagemyndighed i Montenegro mistænker de to russere for at være statslige efterretningsmedarbejdere.

14 personer, herunder to russere, står anklaget for at ville udføre et kup i Montenegro under parlamentsvalget søndag 16. oktober sidste år.

Blandt de 14 anklagede er to prorussiske oppositionsledere, ni serbiske statsborgere, to russiske statsborgere og en fra Montenegro. En af serberne er tidligere chef for de serbiske specialenheder.

Det rapporterer BBC.

Myndighederne i Montenegro anholdt lørdag 15. oktober om aftenen 20 personer ved grænsen til Serbien.

Ifølge politiet havde disse planer om at dræbe daværende premierminister Milo Djukanovic og bane vej for oppositionen, når valgstederne i det lille Balkan-land lukkede søndag aften.

Det skulle angiveligt ske ved, at flere hundrede personer skulle ankomme til Montenegro og skabe uro, mens premierministeren blev snigmyrdet.

Det oplyser en anklager for organiseret kriminalitet i Montenegro ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Seks af de tilbageholdte er siden blevet løsladt.

Ifølge anklageren var det russiske nationalister, der ville dræbe premierministeren.

Målet med plottet var ifølge anklager Milivoje Katnic at hjælpe et oppositionsparti til magten. Han nævner ikke, hvilket parti der er tale om.

En af de mistænkte er angiveligt skarpskytte og skulle ifølge anklageren udføre attentatet.

Samtidig skriver montenegrinske medier, at en af de formodede bagmænd har kæmpet for russerne i krigen i det østlige Ukraine.

Før valget i oktober sagde premierminister Milo Djukanovic, at Rusland finansierede oppositionen for at afspore Montenegros forsøg på at blive medlem af Nato.

Britiske myndigheder mener, at Rusland stod bag forsøget på at dræbe Montenegros Vesten-venlige premierminister.

Den britiske avis The Sunday Telegraph har tidligere talt med regeringskilder, der mener, at plottet var udtænkt af russiske myndigheder således, at russiske nationalister ville få skylden for attentatet.

Avisen skrev i februar, at britiske og amerikanske efterretningstjenester har samlet beviser, der peger på russisk indblanding på "højeste niveau".

Den russiske regering har afvist ethvert kendskab til plottet.

Milo Djukanovics parti vandt parlamentsvalget, men kort tid efter meddelte han, at han træder tilbage.

Montenegro blev Natos 29. medlemsland 5. juni.