Mongoliet vælger mellem hesteopdrætter og ejendomsmogul

Mongoliet, der ligger klemt inde mellem Rusland og Kina, har omkring tre millioner indbyggere. En tredjedel af befolkningen bor i hovedstaden, mens 40 procent er nomader på slettelandet.

I valgkampen har de opstillede kandidater beskyldt hinanden for korruption og hemmelige pengeoverførsler.

- Det vigtigste for Mongoliet er, at vi får skabt retfærdighed, siger en 63-årig vælger, Dendev Boris i nomadebyen Erdene Sum, 100 kilometer øst for Ulan Bator.

Daram Erdebayar, en 61-årig pensioneret lærer, siger, at korruption er så udbredt, at lærere, som arbejder i hovedstadens slumområder, der består af traditionelle skindtelte - yurts - og interimistiske skure, pludseligt er blevet fyret i de senere år.

Han og hans kolleger mener, at personer fra byerne kommer og bestikker sig til at overtage deres job.

En 35-årig syerske, Jamiynsurengiin Olzod, som bor i et yurt-skindtelt med sine tre børn, siger, at hendes håb til en ny regering er, at hun kan få et lån til køb af en ny symaskine.

Det ressourcerige land, som i stigende grad har kæmpe med tiltagende gæld og faldende politisk interesse i befolkningen, har som udfordring at blive mindre afhængigt af Kina, som i dag modtager 80 procent af Mongoliets eksport.

En af de ledende kandidater er Mieygombo Enkhbold. Han er fra det socialdemokratiske mongolske folkeparti. Han er hesteopdrætter og tidligere ordfører for sit parti i hovedstaden Ulan Bator. Han opfattes af mange som systemets mand.

Hovedudfordreren er Khaltmaa Battulga, ejendomsmogul og tidligere leder for landets judoorganisation. Han tilhører det mere højreorienterede Demokratiske Parti.

Mongolske præsidentvalg er tidligere blevet afgjort i første runde, men denne gang ventes en tredje runde, da en tredje kandidat, Sainkhuu Ganbaatar, en mester i kampsporten feng shui, står til at få relativt mange stemmer.