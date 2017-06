Mon Dieu! - Crossiantkrise truer i Frankrig

I bagerierne lyder det, at prisforhøjelser på smør har medført, at indtjeningen på croissanter er sat over styr, og at det truer hele branchen.

- Smør, som udgør en tredjedel af ingredienserne i mange franske bageriprodukter, steg med 92 procent i maj, siger Fabien Castanier, som er generalsekretær i bagerforbundet.

- Det er en prisstigning, som sætter hele industrien under et uholdbart pres, understreger han.

I forhold til de nuværende priser er den sammenlagte ekstraudgift på årsbasis omkring 68 millioner euro (cirka 506 millioner kroner) for produktion af kiks, croissanter og kager, siger Castanier.

- Ulykkeligvis vil situationen blive forværret i de nærmeste uger med en stor risiko for, at der bliver mangel på smør, siger han.

Prisstigningerne på smør skyldes mindre smørmængder i EU - og navnlig i Frankrig.

I fødevareindustrien har forskellige organisationer opfordret supermarkeder, caféer og restauranter til at holde de nuværende priser på smør, så producenterne ikke rammes endnu hårdere.

De stigende smørpriser bliver forklaret med faldende mælkeproduktion og øget efterspørgsel - både nationalt og internationalt.

Franske landmænd klager over, at de får mindre for deres mælk end det koster at producere den, fordi EU har et overskud på 350.000 ton mælkepulver, hvilket presser priserne i bund.