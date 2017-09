Modeller er enige: Irma kan ramme Miami med voldsom kraft

Den tropiske hvirvelstorm Irma har allerede fejet hen over en række caribiske øer, og meget tyder på, at ødelæggelserne langt fra er slut.

De fleste meteorologiske modeller peger lige på, at den kommer til at passere tæt på storbyen Miami.

- Det ser ud som om, at den endda når at samle ekstra kraft, inden det sker.

- Der bor fem millioner mennesker i området omkring Miami og Fort Lauderdale, og hvis prognoserne holder stik, så vil mange af disse mennesker efter min overbevisning skulle evakueres.

- Det kan blive ret dramatisk, siger Eigil Kaas, der er professor i klima- og geofysik ved Niels Bohr Instituttet under Københavns Universitet.

Han fortæller, at noget af det særlige ved Irma er, at den kan ramme med orkanstyrke fem, hvor eksempelvis Katrina, der forårsagede store ødelæggelser i blandt andet New Orleans for år tilbage, var i kategori tre.

- Hvis en styrke fem-orkan rammer ind i downtown, så vil alle vinduer i højhusene blive blæst ud, med mindre de er specialforstærket, siger Eigil Kaas.

Og desværre er der ikke ret meget håb om, at prognoserne tager fejl.

Martin Stendel, der er Ph.d. og klimaforsker ved DMI, fortæller at klimamodellerne efterhånden er ret træfsikre.

Man kører dem desuden flere gange med små ændringer i startforudsætningerne for at få et billede af spredningen i usikkerhed, jo længere frem i tiden, man kigger.

- Resultaterne viser, at der stadig er en betydelig usikkerhed i forhold til, hvor Irma præcis kommer til at gå i land, og det kan få stor betydning.

- 80 eller 100 kilometer gør en kæmpe forskel for, hvilken kraft den rammer Miami med.

Under alle omstændigheder vil Irma have usædvanligt meget energi, når den går i land.

- Normalt vil der ske det, at en tropisk hvirvelstorm på grund af den kraftige vind sætter havet i bevægelse og på denne måde hiver vand op fra dybder på mellem 50 og 100 meter.

- Det er typisk koldere end overfladevandet og er med til at dæmpe stormens udvikling.

- Men det ser ikke ud til at være tilfældet for Irma. Det er bemærkelsesværdigt, fordi det normalt kun er noget, vi ser i Den Mexicanske Golf eller i Caribien, siger Martin Stendel.