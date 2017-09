Mistanke om snyd sender Kenya til nyt præsidentvalg i oktober

Det blev samtidig meldt ud, at et nyt valg skulle finde sted inden 60 dage, og en endelig valgdato er sat til 17. oktober.

Det var den siddende præsident, Uhuru Kenyatta, der genvandt posten ved det nu annullerede valg. Oppositionslederen Raila Odinga får derved en ny chance for at kunne indtage landets mest magtfulde embede.

Selv om højesteretten krævede et omvalg på baggrund af valgsnyd, er ingen af de to kandidater mistænkt for at fuske for et bedre resultat.

Det er derimod valgkommissionen, der brugte et elektroniske system til at sende resultater fra valgkredsene til det nationale valgcenter i Nairobi, som retten har fokuseret på.

Tilhængere af Odinga gik efter meddelelsen fra højesteret i optog i gaderne flere steder i det vestlige Kenya, hvor oppositionslederen har sin base.

- Det er en historisk dag for Kenya. For første gang i afrikansk demokratihistorie har en domstol truffet en afgørelse om at annullere et irregulært præsidentvalg, sagde Odinga.

Efter valget i august var der opstået uroligheden i det østafrikanske land. Mindst 17 blev dræbt, og Røde Kors meddelte, at man havde behandlet mindst 177 sårede.

Den danske ambassadør i Kenyas hovedstad, Nairobi, Mette Knudsen, har tidligere udtrykt bekymringer om muligheden for at stable et mere overbevisende valg på benene.

- Det vil blive vanskeligt at få sat alt op til det nye valg på så kort tid, så man kan godt forestille sig, at der også vil blive rejst spørgsmålstegn ved det resultat, sagde hun efter afgørelsen fra højesteret.

Mette Knudsen forventer, at det kommende valg vil forløbe roligt.