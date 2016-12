Tunesiske Anis Amri er lige nu den mest eftersøgte mand i Europa. Han mistænkes for at stå bag angrebet i Berlin, hvor 12 mennesker blev dræbt.

Mistænkt tuneser filmet ved moské timer efter Berlin-angreb

Moskéen i Moabit beskrives som et tilholdssted for IS-sympatisører. Mistænkt er set der timer efter angreb.

Tunesiske Anis Amri, som mistænkes for at stå bag angrebet mod et julemarked i Berlin mandag aften, er fanget på overvågningskameraer uden for en moské blot timer efter angrebet.

IfølgeRBB er Anis Amri ligeledes blevet filmet ved moskéen 14. og 15. december.

RBB beskriver moskéen, der blev ransaget af tysk politi torsdag formiddag, som et tilholdssted for personer, der sympatiserer med den militante gruppe Islamisk Stat (IS).

Lederen af moskéen har blandt andet omtalt den som "Moskéen for IS-folk i Berlin" i en telefonsamtale, som blev aflyttet af den tyske efterretningstjeneste, oplyser den tyske tv-station.

I angrebet mod julemarkedet blev 12 mennesker dræbt og omkring 50 andre kvæstet.

Ifølge tysk politi bliver beviserne mod Anis Amri fortsat flere. Udover at politiet har fundet tuneserens identitetspapirer i den lastbil, der blev brugt til angrebet, er hans fingeraftryk fundet på lastbilen.

Senest fortæller efterforskere, at de mener, at den eftersøgte kan have fået skader i ansigtet og muligvis stadig befinder sig i den tyske hovedstad. Det skriver den tyske avis Der Tagesspiegel.

Tysk politi overvågede Anis Amri fra marts til september i år. Blandt andet var han i kontakt med imamen Abu Walaa, der kendes som "prædikanten uden ansigt".

Ifølge avisen Spiegel Online har tuneseren tidligere tilbudt at blive selvmordsbomber. Han brugte dog så kodet et sprog, at politiet ikke kunne skride til anholdelse.