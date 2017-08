Mistænkt indrømmer plan om selvmordsbomber i Barcelona

To af fire mistænkte fra torsdagens angreb i Barcelona har erkendt i retten, at de havde planlagt større angreb i den spanske storby.

Samtidig skriver nyhedsbureauet AP, at en af de mistænkte har fortalt i retten, at gruppen planlagde at ramme monumenter i Barcelona og bruge sprængstoffer.

Det oplyser en kilde fra retsvæsenet på baggrund af anonymitet til AP. Flere medier har tidligere skrevet, at gruppens mål mentes at være kirken Sagrada Familia i Barcelona.

Den mistænkte er Mohamed Houli Chemlal, som blev anholdt i forbindelse med en eksplosion i et hus i Alcanar syd for Barcelona.

Han skulle have fortalt i retten, at det var planlagt, at en imam skulle have udløst en selvmordsbombe. Men planen mislykkedes.

De i alt fire anholdte mistænkte bliver tirsdag afhørt én efter én.

En talskvinde for anklagemyndigheden sagde tidligere tirsdag, at afhøringen foregår hele dagen. Efter høringen skal dommeren afgøre, om de fire skal løslades eller fængsles.

Anklagemyndigheden kræver dem fængslet uden kaution.

De fire, der er for retten, er de eneste overlevende ud af i alt 12 mænd, som politiet mener udgjorde en ekstremistisk celle, der stod bag to blodige angreb i Barcelona-området i sidste uge. De otte andre er dræbt.

Torsdag pløjede en hvid varebil ind i tilfældige mennesker på gågaden La Rambla i Barcelona. 13 mennesker blev dræbt og 120 såret.

Fredag skød politiet fem personer i Cambrils, der ligger cirka 120 kilometer syd for Barcelona, efter at de kørte ind i fodgængere og politibetjente. En kvinde døde, og adskillige blev såret.

Dertil er en mand knivdræbt af en af de mistænkte torsdag.

Cellens oprindelige planer om at angribe med sprængstoffer menes at være gået i vasken efter en eksplosion onsdag. Her blev flere personer fra gruppen dræbt.

Blandt de dræbte var en imam, der menes at være indblandet i radikaliseringen af de unge mænd i gruppen.

Efter eksplosionen gennemførte de resterende medlemmer af gruppen torsdag de to angreb med køretøjer.