Mistænkt i giftdrabssag: Jeg er offer for plot mod Nordkorea

Han anklager samtidig Malaysia for at forsøge at tvinge en tilståelse ud af ham i sagen.

- Det gik op for mig, at det her er en sammensværgelse, et plot, i forsøget på at ødelægge republikkens (Nordkorea, red.) status og ære, siger han.

Nordkoreaneren blev anholdt umiddelbart efter drabet på Kim Jong-nam, der er halvbror til Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Men fredag blev han løsladt og siden deporteret, efter at de malaysiske myndigheder ikke kunne finde nok beviser til at rejse tiltale mod ham.

Kim Jong-nam blev dræbt i den internationale lufthavn i Kuala Lumpur 13. februar.

To kvinder, en vietnameser og en indoneser, blev også anholdt for at udføre handlingen. De er nu tiltalt for drabet. På videoovervågning kan man se de to kvinder nærme sig 45-årige Jong-nam og tørre noget af i ansigtet på ham.

Der er angiveligt tale om nervegassen VX, som en obduktion har vist, at han døde af i løbet af 15-20 minutter senere.

Nervegassen betegnes af FN som et masseødelæggelsesvåben og er forbudt i hele verden. En dråbe er nok til at dræbe et menneske.

Nordkoreanerens bil er ifølge anklagerne blevet brugt i forbindelse med attentatet.

Men den løsladte mand understreger, at han ikke var i lufthavnen og ikke anede, at hans bil blev brugt i forbindelse med drabet.

Malaysiske myndigheder mistænker fortsat syv nordkoreanere for at have forbindelse til drabet, heriblandt en diplomat og en ansat ved et flyselskab.

Fire af de mistænkte undslap angiveligt til Nordkorea samme dag, som drabet fandt sted.

Fredag udsendte myndighederne en arrestordre på den ansatte ved flyselskabet.

Forholdet mellem Nordkorea og Malaysia er blevet forværret siden Kim Jong-nams død. Og det ser ikke ud til at blive bedre foreløbigt.

Nordkorea har nægtet at anerkende den dræbte mands identitet og protesteret over efterforskningen på det kraftigste.

Torsdag meddelte Malaysia, at de vil suspendere den visumfri adgang til landet for nordkoreanere af sikkerhedsårsager.