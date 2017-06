Mistænkt i forbindelse med eksplosion i Bruxelles er skudt

Det er endnu uvist, hvorvidt personen har overlevet.

Men det ser umiddelbart ud til, at ingen andre er kommet til skade, siger Ine Van Wymersch til VRT.

Avisen La Libre Belgique citerer anklagemyndigheden for at oplyse, at den pågældende skal have båret et bombebælte. Det skriver AP.

Det samme melder øjenvidner, som blandt andet avisen Le Soir har talt med.

Øjenvidner siger ligeledes ifølge nyhedsbureauet AFP, at manden råbte "Allahu Akbar" - "gud er stor".

- På nuværende tidspunkt er politiet til stede i stort antal på stationen, og alt er under kontrol, tilføjer en talsmand fra politiet til Reuters.

Politiet har afspærret området ved banegården.

Grand Place i den centrale del af Bruxelles, som ligger 200 meter fra banegården, blev ligeledes ryddet, skriver Le Soir og flere andre medier.

Men flere brugere på sociale medier poster dog billeder af en menneskefyldt plads ved 21.30-tiden.

Foruden hovedbanegården blev også den nærliggende metrostation evakueret, og flere buslinjer er blevet omdirigeret, rapporterer tv-stationen RTBF.

I forvejen er beredskabet i hovedstaden og andre dele af Belgien forhøjet, siden en metrostation og lufthavnen i Bruxelles blev ramt af terrorangreb i marts sidste år.

Soldater holder vagt på blandt andet hovedbanegården. Ifølge de foreløbige meldinger var det soldater, der tirsdag aften skød en mistænkelig mand.