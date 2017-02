Politiet holder øje med kunstmuseet Louvre, efter at en mand fredag gik til angreb mod soldater på stedet. (Arkivfoto)

Mistænkt for Louvre-angreb taler med franske efterforskere

Fransk politi får tilsyneladende en forklaring fra manden, der er anholdt og mistænkt for angreb mod soldater.

Den mand, der mistænkes for at stå bag et angreb mod det berømte kunstmuseum Louvre i Paris fredag, er begyndt at tale med efterforskere i Frankrig.

Siden søndag har fransk politi forsøgt at afhøre manden, men han havde hidtil nægtet at udtale sig.

- I løbet af den tredje afhøring i går (mandag, red.) gik den mistænkte med til at snakke med efterforskerne. Han bekræftede sin identitet og fremlagde sin første version af fakta, skriver kilden i en sms til Reuters.

Den anholdte er mistænkt for at stå bag et angreb mod soldater ved museet.

Han blev selv alvorligt såret af skud i maven, da han bevæbnet med to macheter angiveligt kastede sig frem mod nogle soldater. De patruljerede foran museet, der blandt andet huser maleriet "Mona Lisa".

Under angrebet skal han have råbt "Allahu Akbar" - der oversat betyder "Gud er størst".

Afhøringen er siden søndag foregået på hospitalet, efter at mandens tilstand blev bedre. Det er tirsdag uvist, om afhøringerne fortsat foregår her.

På baggrund af information fra mandens telefon og turistvisum mener myndighederne at kunne identificere manden som en 29-årig egyptisk statsborger.

Han bor i De Forenede Arabiske Emirater og rejste ulovligt ind i Frankrig med et fly fra Dubai 26. januar.

Han havde angiveligt lejet sig ind i en hotellejlighed i Paris. Efter planen skulle han være rejst ud af landet 5. februar - altså i søndags.

Som følge af angrebet blev Louvre lukket. Det blev lørdag åbnet for besøgende igen, og her var sikkerhedsniveauet højt med både politi og soldater til at bevogte museet.