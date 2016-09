Mistænkt bag bombeangreb købte komponenter på eBay

Den 28-årige mand, der mistænkes for at stå bag angrebene i New York og New Jersey lørdag, bliver nu sigtet for anvendelse af et våben, der i værste fald kan koste mange mennesker livet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der citerer en kilde fra den føderale anklagemyndighed.