Ministerium afviser Trumps aflytningsanklager mod Obama

Det amerikanske justitsministerium har bekræftet, at der ikke findes bevis for, at tidligere præsident Barack Obama aflyttede Donald Trump i Trump Tower under valgkampen i 2016.

- Både FBI og NSD (den nationale sikkerhedsdivision, red.) bekræfter, at de ikke har registreret nogen aktiviteter, der relaterer sig til aflytning, som det er blevet beskrevet i tweets fra 4. marts 2017, siger justitsministeriet ifølge retsdokumenter dateret 1. september.

Dokumenterne er udleveret til organisationen American Oversight via aktindsigt.

NSD er en afdeling under justitsministeriet.

Forbundspolitiet FBI har tidligere afvist Trumps anklager. Præsidenten kom med påstanden i en række tweets i marts, og han har siden gentaget dem.

- Forfærdeligt! Jeg har lige fundet ud af, at Obama "aflyttede mine kanaler" i Trump Tower lige før sejren. Intet blev fundet. Dette er McCarthyisme!, skrev Trump 4. marts.

Mccarthyisme henviser til den amerikanske senator Joseph McCarthy, der under den kolde krig blev kendt for sin mistanke om, at omfattende kommunistisk infiltration havde fundet sted i USA's statsadministration.

- Hvor lavt kan præsident Obama synke, når han aflytter mine telefoner under den hellige valghandling. Dette er Nixon /Watergate. Slem (og syg) mand!, skrev præsidenten senere.

Sean Spicer, Trumps daværende talsmand, forsvarede anklagerne og citerede et indslag på tv-kanalen Fox News. Her fremgik det, at et britisk spionagentur foretog aflytningen for Obama.

Direktør for den amerikanske sikkerhedstjeneste (NSA), Mike Rogers, har også på det kraftigste afvist Trumps og Fox News' påstande.