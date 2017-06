Minister splitter parti og kan redde Finlands kriseregering

Det var ventet, at premierminister Juha Sipilä tirsdag ville erklære, at regeringen træder tilbage på grund af partikrisen.

Udenrigsminister Timo Soini, som indtil for nylig var leder af partiet De Sande Finner, danner en ny gruppe i Finlands parlamentet og tager 20 andre medlemmer med sig.

Den ny gruppe får navnet Uusi Caihtoehto (Nyt Alternativ). Den vil blive i regeringen med det oprindelige regeringsgrundlag og med den samme sammensætning.

Rokaden betyder, at over halvdelen af De Sande Finners gruppe, som omfatter 37 medlemmer, flytter over i Nyt Alternativ.

Der arbejdes på at danne et nyt parti inden næste valg, skriver det finske nyhedsbureau FNB.

Arbejdsminister Jari Lindström, forsvarsminister Jussi Niinistö, Europaminister Sampo Terho og social- og sundhedsminister Pirkko Mattila følger Soini.

Nyt Alternativ kan sammen med Samlingspartiet og Centerpartiet danne en flertalsregering.

Pentti Oinonen, som er med i den nye gruppe, siger, at gruppen skal holde regeringsforhandlinger med premierminister Juha Sipilä.

Han oplyser ikke et klokkeslæt.

Den nye leder for De Sande Finner, den 46-årige Halla-aho, kommer fra partiets højrefløj. Han vil skærpe partiets linje i spørgsmål om EU og udlændingepolitik.

Timo Soini var med til at stifte partiet i 2005.

Soini er en af Finlands mest populære politikere. Han bliver ifølge iagttagere meget vanskelig at erstatte for Jussi Halla-aho, der er en omstridt politiker.

Halla-aho blev i 2012 dømt for på sin blog at have ophidset en folkegruppe mod islam.

Under Soini er partiet gået stærkt frem, og det har i dag opbakning fra næsten 20 procent af vælgerne. De seneste år er populariteten dog taget noget af.