Minister efter USA-exit: Klimaaftale havde fornuftig balance

Det siger energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), efter at USA's præsident, Donald Trump, torsdag har meddelt, han trækker USA ud af klimaaftalen fra COP21 i Paris.

- Danmark har lagt alt det pres, vi overhovedet har kunnet, siger Lilleholt.

- Jeg havde til det sidste håbet på, at amerikanerne og den amerikanske præsident var kommet til fornuft og havde valgt at blive i aftalen.

- Det er skidt for vores børn og børnebørn og en sort dag for verdens klima, tilføjer ministeren.

Parisaftalen lægger op til, at klodens opvarmning skal holdes under maksimalt 1,5-2 grader i forhold til det førindustrielle niveau. I 2016 lå det på cirka 1,3 grader over.

Donald Trump udtaler torsdag, at han vil forsøge at forhandle en ny og mere "fair" aftale.

- Jeg kan ikke med god samvittighed støtte en aftale, der skader USA, siger præsidenten i en udtalelse foran Det Hvide Hus.

Klimaministeren mener, der har været "en god, fornuftig balance" i aftalen.

- Når man skal lave så stor en aftale, at man skal have hele verden med, så skal der være en fordeling af den opgave mellem landene.

- Det er klart, at USA som et stærkt og rigt land med en høj udledning af CO2 selvfølgelig kommer til at bære deres del af ansvaret, siger han.

Og det er for tidligt at forholde sig til en ny aftale, siger Lars Christian Lilleholt

- Nu skal vi lige have slugt den melding, der er kommet fra den amerikanske præsident. Jeg tror på, at der kommer en trodsreaktion både i USA og også den øvrige del af verden, siger han.

- At gå tilbage til kul, som den amerikanske præsident vil nu, er den forkerte vej at gå.

For grøn energi er faktisk en god forretning, understreger klimaministeren.

- Der er business i grøn omstilling. Der er penge og arbejdspladser i det - det er der også i USA, hvor flere end 100.000 er beskæftiget inden for fremstillingen af grøn energi og teknologier, siger han.

- Der, hvor vi står stærkest fra Danmarks side, er, at vi kan vise, at det rent faktisk kan svare sig. At der er business i grøn omstilling, tilføjer Lars Christian Lilleholt.