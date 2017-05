Minister: Sandsynligt at bombemand ikke var alene

Den britiske indenrigsminister, Amber Rudd siger, at det "forekommer sandsynligt", at bombemanden i Manchester ikke handlede alene.

- Det forekommer sandsynligt, at han ikke gjorde dette på egen hånd. Så efterretningstjenesten og politiet forfølger deres spor for at sikre, at de får alle oplysningerne. At de er nødt til holde os alle sikre, siger Rudd til BBC.

På spørgsmålet, om Abedi i forvejen var kendt af de britiske efterretningstjenester, svarer hun:

- Sikkerhedstjenester kender til mange folk, men det betyder ikke, at de forventes at anholde alle, som de kender til.

- Men det er nogen, de har kendt på forhånd, og jeg er sikker på, at når denne efterforskning er slut, så vil vi være i stand til at finde ud af mere.

22 mennesker blev dræbt og 59 såret, da Abedi mandag aften detonerede en bombe ved en af udgangene i Manchester Arena. Her havde 21.000 menneske overværet en koncert med den amerikanske sanger Ariana Grande.

Abedi var blandt de dræbt.