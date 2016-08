Bolivias præsident Evo Morales, til venstre, kalder minearbejdernes demonstrationer for "en politisk sammensværgelse." Foto: Scanpix/Daniel Walker

Mine-leder er sigtet for at have banket minister ihjel

Præsident for mineforbund i Bolivia risikerer 30 års fængsel, hvis han findes skyldig i drab på minister.

Verden - 28. august 2016 kl. 04:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre personer er lørdag blevet sigtet for drabet på Bolivias viceindenrigsminister tidligere på ugen. Det oplyser myndigheder i landet til Reuters. En af de sigtede er lederen af Bolivias nationale forbund for kooperative miner. Drabet på viceindenrigsminister Rodolfo Illanes har chokeret Bolivia.

Han blev fundet banket ihjel torsdag, efter at han var blevet bortført af minearbejdere. Blandt de tre tiltalte er Carlos Mamani, der er præsident for forbundet for kooperative miner, Fencomín. I sidste uge spærrede medlemmer af forbundet en vej til La Paz. Da politiet forsøgte at ophæve afspærringen blev mindst to arbejdere dræbt og 17 politifolk såret. Ifølge regeringen havde Rodolfo Illanes kontaktet de oprørte medlemmer for at få dem til at indgå i en dialog. Men det afviste de, og ministeren blev bortført. Minearbejderne i Bolivia er ramt af, at priser på råvarer falder. Forbundet kræver derfor større støtte fra staten. De har nu opgivet afspærringen, og demonstrationen er stoppet. Bolivias præsident, Evo Morales, omtaler aktionerne som en "politisk sammensværgelse" mod regeringen, som er udført med støtte fra højrefløjen. - Vi får informationer, som siger, at det er med henblik på at vælte regeringen, sagde Morales på et pressemøde lørdag. Det afviser oppositionen dog. - I denne triste stund opfordrer vi præsidenten til ikke at strikke falske teorier sammen, siger den tidligere præsident i landet Jorge Quiroga. Regeringen har efter drabet afvist at forhandle med minearbejderne. Desuden skal de personer, som findes skyldige i drabet, idømmes den højest mulige straf på 30 år, mener regeringen. Carlos Mamani blev anholdt fredag. Søndag vil der ifølge Reuters være en retshøring i sagen.