Mindst tre dræbt og mange kvæstet ved togulykke i Spanien

Et tog er kørt af sporet i Galicien i det nordvestlige Spanien. Lokomotivfører er blandt de dræbte.

Borgmesteren i byen O Porrini, Eva Garcia de la Torre, siger, at "dusinvis af mennesker er kvæstet."

Mindst tre mennesker er dræbt, og mange kvæstet, da et tog fredag kørte af sporet i det nordvestlige Spanien.

Ifølge spanske medier er lokomotivføreren blandt de dræbte.

Tv-optagelser fra ulykkesstedet viser togets forreste vogn ligge væltet på siden, efter at den ramte en elmast nær sporet. Ulykken skete tæt på en station.

Et øjenvidne siger, at der lød et kæmpemæssigt brag.

- Der var fuldt af sort røg, siger vidnet, Ramon Gonzalez, til spansk tv.

Det var i 2013, at en af de værste togkatastrofer i Spanien skete i Galicien, da omkring 80 mennesker omkom, og 144 blev kvæstet, efter at et tog kørte ind i en betonmur i udkanten af Santiago de Compostela.

Myndighederne har ikke umiddelbart nogen teori om, hvad der lå til grund for togulykken fredag.