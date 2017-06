Mindst seks personer er dræbt ved angreb i London

Desuden er tre attentatmænd blevet dræbt af ordensmagten. Det oplyser politiet i London på et pressemøde.

To relaterede hændelser i London lørdag aften ved London Bridge og Borough Market har resulteret i, at seks civile er blevet dræbt.

- Desværre er seks civile blevet dræbt. De tre gerningsmænd blev skudt og dræbt omkring otte minutter efter, at vi havde modtaget den første anmeldelse om angrebet, siger vicekommissær Mark Rowley fra Metropolitan Police i London.

De tre attentatmænd bar falske bombeveste.

London Ambulance Service har tidligere oplyst, at man har bragt mindst 20 personer til seks forskellige hospitaler i London efter angrebet.

Desuden er et antal personer blevet behandlet for skader på de to gerningssteder.

Ved London Bridge kørte en hvid varevogn kort efter klokken 22 lokal tid angiveligt ind i mennesker på broen. Politiet forklarer, at varevognen efterfølgende kørte til Borough Market.

Her hoppede tre gerningsmænd ud af varevognen og begyndte at stikke folk ned, siger vicekommissær Mark Rowley fra politiet i London.

- Vi tror, at der var tre attentatmænd, og at det er dem, vi har uskadeliggjort, men det er tidligt i efterforskningen, så vi kan ikke være hundrede procent sikre, siger Mark Rowley.

Øjenvidner har fortalt til CNN, at to af mændene trængte ind på en restaurant i Borough Market, hvor de stak to personer ned.

Alle tre gerningsmænd blev skudt og dræbt ved Borough Market, oplyser politiet.

Politiet opfordrer stadig folk i London til at være på vagt.

Udenrigsministeriets Borgerservice opfordrer danskere i området til at kontakte pårørende.

Hændelserne sker kort efter, at en koncertarena i Manchester blev angrebet af en selvmordsbomber. 22 mistede livet.

Det var det blodigste angreb i Storbritannien siden 2005, hvor 52 personer blev dræbt under koordinerede angreb mod Londons transportsystem.