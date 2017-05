Mindst seks dræbt ved angreb på afghansk tv-station

Mindst 17 blev såret under det fire timer lange angreb, som er det seneste af en stribe angreb mod medier og journalister i det krigshærgede land.

Selvmordsbombere stormede onsdag den nationale tv-station i storbyen Djalalabad i det østlige Afghanistan. Mindst seks mennesker blev dræbt under skudvekslinger og eksplosioner i tv-bygningen.

Nangarhar provinsen er en bastion for jihadister fra Islamisk Stat.

- Der var fire angribere ved onsdagens angreb. En sprængte sig selv i luften ved porten, hvorved han dræbte vagten.

- Tre andre trængte ind i bygningen, hvor de blev dræbt efter en fire timer lang ildkamp med vore sikkerhedsstyrker, siger guvernør Gulab Mangal til journalister.

- Seks mennesker - fire civile og to politimænd - blev dræbt og 17 andre blev såret, siger han.

Islamiske jihadister har taget skylden for angrebet, som fandt sted i den østlige Nangarhar provins.

Det var her, det amerikanske militær i sidste måned kastede dets største ikke-nukleare bombe for blandt andet at ødelægge oprørernes tunnelsystemer i området.

Bomben var af typen GBU-43 og havde en sprængkraft svarende til 11 ton TNT.

Angrebet kostede ifølge det afghanske forsvarsministerium 36 militante islamister livet.

En lille del af Islamisk Stat har etableret sig i det østlige Afghanistan, hvorfra de har planlagt angreb mod den afghanske hovedstad, Kabul.

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, har angiveligt anmodet Det Hvide Hus om at sende yderligere tusindvis soldater til Afghanistan for få vendt et dødvande i kampen mod Taliban og andre jihadister.

Der er i dag omkring 8400 amerikanske soldater i Afghanistan, og der er yderligere 5000 fra Nato-allierede, som overvejende er rådgivere.

For seks år siden havde USA over 100.000 mand i landet.