Mindst fire er omkommet under orkan i Dansk Vestindien

De store skader er sket på øerne Sankt Thomas og Sankt Jan.

To brandstationer er ødelagt under orkanen, og det samme gælder to politistationer, og taget på guvernørens bolig er blæst af.

Et hospital er blevet så svært beskadiget, at patienter måtte evakueres til et andet hospital. Blandt andet blev taget på kræftafdelingen revet af.

- Fordi hospitalet er så hærget og ødelagt, så vil sundhedsmyndighederne hjælpe os med at finde midlertidige hospitaler, siger Mapp.

Man kan imidlertid ikke bruge telte, fordi en anden orkan, Jose, er i anmarch. Men den ser ikke ud til at blive lige så farlig som Irma.

Siden orkanen onsdag har øen Sankt Jan været næsten uden kontakt med omverdenen. Men stormskaderne er formentlig større end på Sankt Thomas, siger Mapp.

Dansk Vestindien blev i 1917 solgt til USA og hedder i dag De Amerikanske Jomfruøer.