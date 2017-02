Mindst fire er omkommet i lavineskred i Frankrig

- Fire er konstateret omkommet, og fem mennesker er stadig begravet under snemasserne, siger en talsmand for redningstjenesten.

Redningsfolk meddelte i første omgang, at to personer var reddet, men den oplysning er trukket tilbage. Øjensynligt døde to personer, kort efter at de var blevet reddet ud fra sneen.

Ulykken skete nær Tignes, som ligger tæt på den italienske grænse.

Lavineulykken skete i 2100 meters højde.

Selve lavinen var omkring 400 meter bred. Den blev øjensynligt udløst af skiløbere højere oppe, siger skistationen i en erklæring.

Ulykken er sket på et tidspunkt, hvor de franske skisportssteder har særlig travlt som følge af vinterferie i mange europæiske skoler.

To helikoptere og sporhunde søger efter de savnede ved ulykken, som er den værste i Frankrig, siden årets skisæson begyndte.

Risikoen for laviner i området blev mandag vurderet til at være tre på en skala fra et til fem.

I sidste måned mistede 29 personer livet, efter at en lavine ramte det centrale Italien og begravede et hotel i sne.

Inden ulykken mandag var der registreret 13 ulykker i Alperne og Pyrenæerne denne vinter, hvor i alt tre er blevet dræbt.

Sidste vinter blev der registreret 45 ulykker med 21 dræbt.