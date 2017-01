Mindst 52 dræbt i fejlangreb på flygtningelejr i Nigeria

Et kampfly fra Nigerias hær har ved en fejl bombet en flygtningelejr i stedet for militant gruppe.

Læger Uden Grænser skriver i en pressemeddelelse, at mindst 52 er døde, og at yderligere 120 personer er blevet såret i angrebet.

Over 100 personer er ifølge nyhedsbureauet AP dræbt, efter at en flygtningelejr i Nigeria tirsdag fejlagtigt er blevet bombet af landets militær.

Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) oplyser, at seks af organisationens nigerianske ansatte er blevet dræbt i angrebet. Desuden er 13 blevet såret.

Angiveligt skulle målet for bomberne have været den militante gruppe Boko Haram. Det står ikke klart, hvorfor bomberne faldt det forkerte sted.

Menneskene i lejren var flygtet fra netop Boko Haram.

En talsmand for Nigerias forsvar, generalmajor Lucky Irabor, bekræfter fejlangrebet. Det skete i den nordøstlige del af landet i delstaten Borno.

- Nogle civile blev dræbt. Vi har endnu ikke fastslået, hvor mange der er døde i luftangrebet, siger Irabor ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det var ham, der dirigerede flyene hen til området.

- I morges modtog vi rapporter om, at Boko Haram-terrorister var i færd med at samle sig i Kala Balge-området i Borno. Vi fik koordinaterne, og jeg gav ordre om, at fly skulle sættes ind for at håndtere problemet, siger Irabor.

- Uheldigvis blev angrebet gennemført, men det viste sig, at lokale indbyggere blev ramt, lyder det videre ifølge nyhedsbureauet NTB, der citerer internationale bureauer.

Læger Uden Grænser yder førstehjælp til de sårede og forbereder sig på at behandle de evakuerede, oplyser organisationen.

- Dette store angreb på sårbare personer, der i forvejen er flygtet fra ekstrem vold, er chokerende og uacceptabelt, siger Jean-Clement Cabrol, driftschef hos Læger Uden Grænser, i en meddelelse.