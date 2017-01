Artiklen: Mindst 27 børn under fem år er frosset ihjel i Afghanistan

Mindst 27 børn under fem år er frosset ihjel i Afghanistan

- Samtlige af de omkomne børn var under fem år gamle, siger guvernør Rahmatullah i Hashar i Jawzjan-provinsen.

Snevejr og kulde har taget livet af mindst 27 børn i det nordlige i Afghanistan. Myndighederne frygter, at antallet af omkomne vil stige.

Dødsfaldene er sket inden for de tre seneste dage. Det fryser omkring 10 grader i regionen.

Et voldsomt snevejr i byen Darzaab har forhindret lokalbefolkningen at komme i kontakt med sundhedsmyndighederne.

Der er en meget ringe infrastruktur i området, og de dårlige veje i Darzaab i Jawzjan provinsen er dækket af 50 centimeter sne. Det har isoleret mange landsbyboere fra omverdenen.

Reza Ghafoori, en talsmand for guvernøren, siger, at nødhjælp er ved at blive sendt til området.

Voldsomt snevejr, kulde og laviner koster mange menneskeliv i Afghanistan hver vinter.

I 2015 blev over 300 mennesker dræbt af laviner i Afghanistan - langt de fleste af dem i bjergene i Panjshir nord for hovedstaden Kabul.

Redningsoperationer efter katastrofer som sneskred og voldsomme oversvømmelser, der sker, når sneen smelter i bjergene, er ofte langsomme og ineffektive på grund af mangel på udstyr.

I 2016 flygtede over 600.000 mennesker fra konfliktområder inden for Afghanistans grænser, mens mange andre har levet som interne flygtninge i årevis. Mere end halvdelen af dem er under 18 år gamle.

Ifølge FN's flygtningeorgan var der i december over 1,5 million internt fordrevne flygtninge i landet.

Nødhjælpsorganisationen Røde Halvmåne sagde ved et pressemøde tidligere i denne måned til den tyske radiostation Deutsche Welle, at "en humanitær katastrofe" udspiller sig i Afghanistan.

Ifølge organisationen er både den afghanske regering og internationale nødhjælpsorganisationer ude af stand til at imødekomme behovene for hjælp.