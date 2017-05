Mindst 23 civile meldes dræbt ved angreb på syrisk by

Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder blev mål i byen Albu Kamal bombet før daggry natten til mandag.

Under et amerikanskledet angreb på en syrisk by under Islamisk Stats kontrol er 23 civile dræbt. Det oplyser en overvågningsgruppe til det franske nyhedsbureau AFP.

Observatoriet har base i London og indhenter oplysninger om udviklingen i hele Syrien fra et stort kildenetværk.

Overvågningsgruppen oplyser, at de dræbte er civile, som var fordrevet fra andre områder under Islamisk Stats kontrol - blandt andet Deir Ezzor- og Raqqa-provinserne samt nabolandet Irak.

I et andet angreb søndag udført af den amerikanskledede koalition i Raqqa-provinsen mistede 12 kvinder livet.

Islamisk Stat er under stigende pres i det nordlige Syrien, efter at den amerikanske præsident har godkendt en leverance af våben til de kurdiske YPG-styrker. De har stået for en stor del af bekæmpelsen af Islamisk Stat i området.

Dermed udfordrer USA Nato-partneren Tyrkiet, som bekæmper netop kurderne.

Ifølge Pentagon, der er hovedkvarter for det amerikanske forsvarsministerium, er planen, at de nye våbenforsyninger skal bruges til at generobre byen Raqqa.

Den blev erobret af IS i 2014 og har siden været gruppens højborg.