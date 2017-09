Mindst 12 mennesker bekræftes døde i Florida efter Irma

- I øjeblikket er antallet af bekræftede dødsfald, der kan relateres til orkanen Irma, 12, siger han.

Dermed har Irma dræbt i alt 17 mennesker i USA.

Strømafbrydelser i Florida, der også er kendt som solskinsstaten, har ramt næsten fem millioner hjem, organisationer og virksomheder - blandt dem benzinstationer, som har brug for elektricitet for at holde pumperne i gang.

To dage efter at Irma gik i land i det sydlige Florida, var evakuerede beboere i stand til at vende tilbage til øgruppen Florida Keys tirsdag.

Synet, der mødte dem, var nedslående.

De første vurderinger er ifølge USA's nationale katastrofeberedskab (Fema), at Irma har ødelagt en fjerdedel af husene i Florida Keys. 65 procent af husene i området har desuden lidt store skader.

- Stort set hvert eneste hus i Keys er blevet berørt på en eller anden måde, siger chefen for Fema, Brock Long, på en pressekonference tirsdag.

Florida Keys var det første sted, Irma gik i land i USA som en kategori 4-orkan.

- Jeg har ikke længere noget hus, og jeg har intet arbejde. Jeg har ingenting, siger 50-årige Mercedes Lopez til nyhedsbureauet Reuters.

Han flygtede sammen med sin familie fra byen Marathon nord for Florida Keys i fredags og vendte tilbage tirsdag, blot for at finde ud af at både hans hjem og den benzintank, hvor han arbejdede, er jævnet med jorden.

- Vi har ingenting at vende hjem til, siger han.

Efter at orkanen havde ramt Florida Keys, bevægede den sig ud over vandet igen, hvorefter den jævnede store dele af øen Saint Martin med jorden.

Det voldsomme uvejr og de efterfølgende oversvømmelser har ifølge Reuters kostet mindst 60 mennesker livet, heraf 17 i de amerikanske stater Florida, Georgia og South Carolina og 43 i Caribien.